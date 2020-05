Mario Biondi papà per la nona volta, l’annuncio in diretta: in arrivo la piccola Matilda (Di martedì 5 maggio 2020) Una gioia che si rinnova per la nona volta, Mario Biondi diventerà papà della piccola Matilda: lo ha annunciato lo stesso cantante nel corso della trasmissione radiofonica Radio2 Social Club. Catanese, classe 1971, il compositore – all’anagrafe Mario Ranno – diventerà padre per la nona volta alla soglia dei cinquant’anni. Biondi ha dato la notizia in diretta ieri, lunedì 4 maggio, nel corso del programma condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè. Mario Biondi papà per la nona volta: otto figli da due relazioni precedenti Si chiamerà Matilda la nascitura di casa Biondi: una ‘creaturina’ che potrà contare sull’affetto di ben otto fratelli. Il cantante, infatti, è già padre di altrettanti figli, nati da due relazioni precedenti. Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray ... Leggi su urbanpost Mario Biondi aspetta il nono figlio : la rivelazione in diretta a Rai Radio 2

Mario Biondi sarà papà per la nona volta : "Si chiamerà Martina"

Mario Biondi di nuovo papà : arriva la 9 figlia del cantante (Di martedì 5 maggio 2020) Una gioia che si rinnova per ladiventerà papà della: lo ha annunciato lo stesso cantante nel corso della trasmissione radiofonica Radio2 Social Club. Catanese, classe 1971, il compositore – all’anagrafeRanno – diventerà padre per laalla soglia dei cinquant’anni.ha dato la notizia inieri, lunedì 4 maggio, nel corso del programma condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè.papà per la: otto figli da due relazioni precedenti Si chiameràla nascitura di casa: una ‘creaturina’ che potrà contare sull’affetto di ben otto fratelli. Il cantante, infatti, è già padre di altrettanti figli, nati da due relazioni precedenti. Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray ...

repubblica : Mario Biondi sarà papà per la nona volta - repubblica : Mario Biondi sarà papà per la nona volta [aggiornamento delle 20:35] - sociofra : Ammazza, una squadra di calcio!!! Mario Biondi aspetta il nono figlio: la rivelazione Radio2 a Social CLub su Rai2 - infoitcultura : Mario Biondi sarà papà per la nona volta - infoitcultura : Mario Biondi aspetta il nono figlio: la rivelazione Radio2 a Social CLub su Rai2 -