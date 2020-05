LUVE | aggiornamento sul programma di buy-back

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) –rende noto che, nell’ambito deldi acquisto di azioni proprie, dal 27 aprile all’1 maggio 2020, ha acquistato 1.983 azioni ordinarie, pari allo 0,0089% dell’attuale capitale sociale con diritto di voto, ad un prezzo medio unitario di 11,1000 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 22.011,30 euro. La società, al 5 maggio, possiede complessivamente 28.027 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,1261% dell’attuale capitale sociale con diritto di voto. Intanto, a Milano,si muove al ribasso con i prezzi allineati a 10,65 euro, per una discesa dell’1,39%.

Ultime Notizie dalla rete : LUVE aggiornamento

Teleborsa

Quando Tom Ford ha accettato l'incarico di presidente del Cfda-Council of fashion designers of America l'anno scorso, sapeva che avrebbe ricoperto un importante incarico attraverso il quale avrebbe do ...Si conferma la tendenza già vista con Orly in Francia, gli aeroporti più piccoli sono le prime vittime del trasporto aereo , anche Gatwick viene abbandonato da Virgin Atlantic a favore di Heathrow. La ...