Ex “decreto aprile”, giallofucsia spaccati su reddito di emergenza e aiuti alle imprese (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag – La maggioranza giallofucsia è spaccata sull’ex “decreto aprile“, slittato a maggio. Lo scontro è sia sugli aiuti alle imprese che sui sussidi alle famiglie più povere. Dopo la riunione di domenica, andata a vuoto, al vertice notturno con il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e i capi delegazione della maggioranza, secondo fonti di governo, il problema non sarebbero le coperture ma il tipo di misure e la platea di riferimento. Intanto, a quanto apprende l’AdnKronos, nel corso della riunione il governo ha ragionato su come trovare altri 500 milioni da destinare alla sanità, portando le risorse per il comparto a 3,5 miliardi. Era stato il ministro della Salute Roberto Speranza a chiedere maggiori risorse a fronte degli sforzi del Sistema sanitario nazionale. “I numeri ci ... Leggi su ilprimatonazionale Ex “decreto aprile” in alto mare : famiglie e imprese ancora senza un euro. Cig : mancano 7 miliardi

Coronavirus - reddito di emergenza fino a 800 € nel “Decreto Aprile”

