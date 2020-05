Eccezionale operazione chirurgica a Sassari | un intervento al cuore con supporto da remoto

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) Un vero e proprio gioco di squadra, una sinergia che, al tempo del Coronavirus, ha permesso di realizzare, per la prima volta a, una procedura complessa di impianto transcatetere di valvola aortica, con video-assistenza tecnica inda Milano e da Roma. È quanto avvenuto nei giorni scorsi al Santissima Annunziata dove, nella sala di emodinamica, cardiochirurghi, cardiologi e cardioanestesisti, supportati dada due bioingegneri e in loco dal Servizio Ict dell’Aou, sono intervenuti su un paziente ultraottantenne affetto da stenosi aortica severa instabile. Il paziente, ricoverato in urgenza, è stato trattato dagli specialisti nell’arco delle 24 ore. «Siamo intervenuti con una procedura molto complessa – afferma il direttore della Cardiochirurgia dell’Aou di, Michele Portoghese – perché siamo stati ...