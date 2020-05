Così la ripresa delle squadre di serie A | Ronaldo in quarantena

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 5 maggio 2020) Sassuolo e Brescia sono state le ultimea giocare in campionato, opposte lunedì 9 marzo con il gol di Caputo in piena emergenza coronavirus ed il cartello di Caputo "Andrà tutto bene". Sono state tra le prime a riprendere secondo il protocollo cui il governo ha dato via in vista della possibiledel campionato. I calciatori, come per tutte le, hanno scelto in forma volontaria di allenarsi. I primi a scendere in campo ieri nel turno9 sono stati Djuricic, Magnani e Rogerio, divisi nei tre dei sei campi del Mapei Football Center, il centro sportivo di proprietà del club emiliano.Dopo il Sassuolo le altre. Comportamento simile per tutti: ognuno arriva con la propria auto, e al termine della seduta atletica lascia l'impianto per tornare a casa e fare la doccia. Nessun accesso agli spogliatoi. Visite e primi allenamenti alla Juve. Il primo ...