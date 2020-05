Coronavirus: sindaco Lampedusa a Conte ‘qui emergenza, serve nave quarantena per migranti’ (Di martedì 5 maggio 2020) Palermo, 5 mag. (Adnkronos) – “Lampedusa è veramente in uno stato di emergenza grave”. E’ l’allarme lanciato dal sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, dopo i nuovi sbarchi autonomi, avvenuti nelle ultime ore. Il sindaco chiede “l’intervento immediato del premier e della ministra dell’Interno Lamorgese” affinché mandino “una nave per la quarantena dei migranti che arrivano”. “La situazione è molto grave sia dal punto di vista del Coronavirus che degli sbarchi – dice- Noi abbiamo avuto tre sbarchi nella notte, uno di 64 persone, uno di 72 persone e un piccolo sbarco alle tre di notte di dieci persone. Di questi 64 resteranno sul molo Favaloro e 82 partiranno con la nave di linea per Porto Empedocle. La casa della fraternità ne contiene 44 e sono stati messi in quarantena, ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : distribuiti migliaia di pacchi spesa a Marsala - sindaco 'utilizzati 42mila euro'

