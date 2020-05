Confcommercio, 1.300 imprese a De Luca: “Vogliamo riaprire” (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Milletrecento imprese campane si sono incontrate, virtualmente, sulla piattaforma webinar di Confcommercio Campania. La riunione ha approvato un documento “inviato alla Regione Campania ed ai Comuni per chiedere un confronto immediato sulla fase 2 e le misure per il rilancio delle imprese“, spiega Giuseppe Gagliano, presidente provinciale a Salerno, che elenca: “Confcommercio ha richiesto al Presidente de Luca ed ai Comuni seguenti provvedimenti urgenti: interventi mirati di sostegno alle imprese, sia sotto forma di contributi a fondo perduto che di credito agevolato a lungo termine; protocollo igienico sanitario per la riapertura degli esercizi commerciali che, in linea con i regolamenti e le disposizioni nazionali, sia idoneo a garantire il contenimento del rischio Covid19 ma al tempo stesso sia facilmente applicabile e non ... Leggi su anteprima24 L’allarme di Fipe-Confcommercio. Oltre 50mila pubblici esercizi rischino di scomparire. “Serve uno sforzo in più per salvare un pezzo del sistema produttivo e 300mila posti di lavoro”

Confcommercio demolisce il piano di De Luca : contributi solo a 40 mila (su 300 mila) imprese (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Milletrecentocampane si sono incontrate, virtualmente, sulla piattaforma webinar diCampania. La riunione ha approvato un documento “inviato alla Regione Campania ed ai Comuni per chiedere un confronto immediato sulla fase 2 e le misure per il rilancio delle“, spiega Giuseppe Gagliano, presidente provinciale a Salerno, che elenca: “ha richiesto al Presidente deed ai Comuni seguenti provvedimenti urgenti: interventi mirati di sostegno alle, sia sotto forma di contributi a fondo perduto che di credito agevolato a lungo termine; protocollo igienico sanitario per la riapertura degli esercizi commerciali che, in linea con i regolamenti e le disposizioni nazionali, sia idoneo a garantire il contenimento del rischio Covid19 ma al tempo stesso sia facilmente applicabile e non ...

LLombard0 : Il settore spiagge conta 30.000 imprese per 300.000 addetti. Si agisca subito e si permetta la riapertura per evita… - OttaviaCrivelli : @FVillanti Non c’è nella loro lista! Ma il contratto è stagionale, CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO! E come me più di 300… - _MoonDreams : RT @ConfcommercioRE: Coronavirus e fase 2: petizione on line per riaprire bar e ristoranti dal 18 maggio La #Fipe #Confcommercio invia al… - ConfcommercioRE : Coronavirus e fase 2: petizione on line per riaprire bar e ristoranti dal 18 maggio La #Fipe #Confcommercio invia… - daniil2012_ : #confcommercio sostiene che a 50 cent non si possono vendere perché non guadagnano! Peccato cara #CONFCOMMERCIO che… -

Ultime Notizie dalla rete : Confcommercio 300 Coronavirus, Confcommercio Modena sui finanziamenti: “banche snelliscano procedure e aumentino personale” Bologna 2000 “Così il settore della ristorazione muore”: a WineNews, Aldo Cursano, vice presidente Fipe

“È a rischio un settore economico importante, ma anche identitario della ristorazione. Un settore fatto di tante piccole realtà, spesso di famiglie, che vivono solo grazie al lavoro. Che vanno in cris ...

Perché la ristorazione rischia di essere cancellata

Il via libera all'asporto per bar e ristoranti rappresenta "un piccolo segnale" ma certo non si può parlare di ripartenza per il settore della ristorazione. Lo spiega all'Agi Aldo Cursano, vicepreside ...

“È a rischio un settore economico importante, ma anche identitario della ristorazione. Un settore fatto di tante piccole realtà, spesso di famiglie, che vivono solo grazie al lavoro. Che vanno in cris ...Il via libera all'asporto per bar e ristoranti rappresenta "un piccolo segnale" ma certo non si può parlare di ripartenza per il settore della ristorazione. Lo spiega all'Agi Aldo Cursano, vicepreside ...