Chiara Ferragni mette in pericolo Leone? La foto fa infuriare i fan (Di martedì 5 maggio 2020) Questo articolo Chiara Ferragni mette in pericolo Leone? La foto fa infuriare i fan è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chiara Ferragni torna a far parlare di sé per una foto in cui mostra il primo giretto con Leone durante la fase due. I fan la attaccano, ma è davvero così? Chiara Ferragni mette in pericolo la salute di Leone? Ovviamente no, ma un commento di un fan e follower ha letteralmente scatenato un polverone … Leggi su youmovies Chiara Ferragni - lo scherzo a Fedez finisce male : web senza parole e lui furioso (VIDEO)

Chiara Ferragni si vedica di Fedez

Chiara Ferragni Instagram : rimasta ‘senza mutande’ - si vendica con la foto di Fedez in perizoma (Di martedì 5 maggio 2020) Questo articoloin? Lafai fan è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.torna a far parlare di sé per unain cui mostra il primo giretto condurante la fase due. I fan la attaccano, ma è davvero così?inla salute di? Ovviamente no, ma un commento di un fan e follower ha letteralmente scatenato un polverone …

trash_italiano : Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anzia… - repubblica : Chiara Ferragni e Fedez volontari per 'Milano aiuta': in bici consegnano i sacchetti di cibo alle famiglie in diffi… - amarsimale_ : RT @believeinmusic_: Comunque Chiara Ferragni ha una pazienza immane nel rispondere sempre pacatamente a tutte le offese gratuite perché io… - aboutnnina : chiara ferragni asfalta ancora - ashugme : RT @believeinmusic_: Comunque Chiara Ferragni ha una pazienza immane nel rispondere sempre pacatamente a tutte le offese gratuite perché io… -