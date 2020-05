Cambiamento climatico: 3 miliardi di persone vivranno in condizioni climatiche estreme nel 2070 (Di martedì 5 maggio 2020) Secondo uno studio condotto dal Global System Institute, entro il 2070 ci saranno 3 miliardi di persone che vivranno in condizioni climatiche estreme. Sono ormai decenni che la comunità scientifica avverte i governi e le popolazioni mondiali sul rischio che l’inquinamento possa portare ad effetti catastrofici per l’ambiente e per le persone. Una maggiore attenzione … L'articolo Cambiamento climatico: 3 miliardi di persone vivranno in condizioni climatiche estreme nel 2070 NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Cambiamento climatico - è stato l’Aprile più caldo di sempre

