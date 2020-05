Calcio, Vincenzo Spadafora: “Farò di tutto per far ripartire la Serie A in sicurezza” (Di martedì 5 maggio 2020) Non facile trovare una soluzione in un momento così complicato. L’Italia ha dato il via ieri alla Fase 2 dell’emergenza sanitaria. Siamo tutti chiamati a una prova molto importante perché nelle prossime due settimane si capirà se la discesa della curva epidemiologica sarà confermata o meno. Un aspetto sottolineato da virologi e da esperti, come anche dal Governo che dovrà sbrogliare anche altre matasse. Una tra queste riguarda il Calcio. Prosegue, infatti, senza soluzione di continuità il tira e molla tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e le autorità del “Pallone”. Sul fronte calcistico, almeno in apparenza, sembra che il fronte sia coeso per ritornare in campo e rispettare quanto espresso dalla Figc, ovvero un termine del campionato di Serie A entro il 2 agosto. Tuttavia non mancano le ... Leggi su oasport CDS – “Attacco al calcio” : Vincenzo Spadafora contro tutti?

