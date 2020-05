Una svolta “giapponese” per la Bce può salvare l’Europa?

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 4 maggio 2020) Nelle ultime settimane la Banca centrale europea ha messo in campo una politica di stimolo monetario che ha amplificato le linee guida già definite dal quantitative easing di Mario Draghi e portato l’Eurotower al centro della risposta comunitaria alla crisi economica da coronavirus. Con un intervento da oltre 750 miliardi di euro, Francoforte ha portato a 1,1 trilioni l’ammontare totale delle risorse che saranno acquistate sui mercati finanziari da marzo a dicembre. Il Pandemic Emergence Purchase Program (Pepp) si articola su una serie di sviluppi aggiuntivi rispetto alle linee guida precedentemente fissati dall’Eurotower. La Bce non avrà il vincolo dell’anno come durata residua minima dei titoli da acquistare: tale soglia è abbassata a 70 giorni. Per ogni Paese, Francoforte potrà ora sfondare il ...