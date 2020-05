Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff parla dei #trasporti per e dalla #Sicilia nella #Fase2 - M5S_Europa : L’assessore al turismo della Regione #Sicilia @ManlioMessina, esponente di #FdI, ha perso la testa. Sui suoi social… - SiciliaTV : Una sessantina di siciliani fuori sede per vari motivi, hanno sottoscritto e inviato una accorata lettera al Presid… - GabriellaMan : RT @AnsaSicilia: Tutto esaurito su voli da Roma a Palermo. Governatore Musumeci sollecita a Mit potenziamento collegamenti | #ANSA https://… - Italia_Notizie : Sicilia, Musumeci ci ripensa: «Sì ai ricongiungimenti, sono un padre e capisco» E chiede più voli e traghetti -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Musumeci

Così il governatore Nello Musumeci su Facebook. "Ma ... e dall'altra quelle della prudenza e della cautela per evitare che si possa entrare in Sicilia senza sapere di essere portatori del virus. Come ...Lo stesso numero di passeggeri è previsto sul secondo volo in arrivo nel tardo pomeriggio da Fiumicino. Un potenziamento dei voli verso la Sicilia è stato sollecitato stamane dal Governatore Nello ...