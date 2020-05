L’audio sparito e la giustificazione che non cambia la sostanza: il silenzio dello scandalo su Inter-Juve (Di lunedì 4 maggio 2020) (di Arturo Minervini) - Il silenzio. Cos’è il silenzio? Un modo per dire sì, un modo per sviare da domande che non hanno avuto risposta e forse l’avranno mai. Leggi su tuttonapoli Orsato - Pjanic e il mistero dell’audio sparito : la rivelazione su Inter-Juve

Calcio Napoli : sparito l’audio tra il VAR e l’arbitro Orsato relativo ad Inter Juventus del 2018 (Di lunedì 4 maggio 2020) (di Arturo Minervini) - Il. Cos’è il? Un modo per dire sì, un modo per sviare da domande che non hanno avuto risposta e forse l’avranno mai.

forumJuventus : Pecoraro, l'audio 'sparito' della mancata espulsione di Pjanic in #InterJuve e l'ignoranza del regolamento anche da… - Corriere : Pecoraro choc su Inter-Juve 2018: «Sparito l’audio Var- Orsato sul fallo di Pjanic» - DucaOfficial : RT @SantucciFulvio: Dico una cosa veloce e poi chiudo per sempre l'argomento: se questa situazione ha bisogno di un controllo VAR e chi ne… - tuttonapoli : L’audio sparito e la giustificazione che non cambia la sostanza: il silenzio dello scandalo su Inter-Juve - Umberto15089751 : @pisto_gol Appellarsi ed affidarsi al corriere dello sport è un suicidio. L’audio non esiste, non è mai esistito, n… -

Ultime Notizie dalla rete : L’audio sparito Il diario degli italiani all'estero: “Ecco la nostra emergenza” Corriere della Sera