NicolaPorro : Adesso numerosi intellettuali alzano le barricate per difendere l’operato del #Governo giallorosso. Il commento di… - matteograndi : Il Governo che per decreto presidenziale decide chi posso vedere e chi no. La discrezionalità sulla limitazione di… - boccadutri : Gli intellettuali del @ilmanifesto pro Conte hanno aggiunto già la parte in cui difendono lo stato etico che dice c… - amedeo532 : @NicolaPorro Visto lo schieramento populista e fascista, che ogni giorno spara sul governo, era ora che almeno gli… - AglioVestito : RT @NicolaPorro: Adesso numerosi intellettuali alzano le barricate per difendere l’operato del #Governo giallorosso. Il commento di Andrea… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli intellettuali Gli intellettuali francesi divisi sul post coronavirus La Stampa Teatro Parenti, tutti gli incontri on-line (e gratis) della settimana

Da lunedì 4 maggio a domenica 10 maggio arrivano i nuovi incontri on-line organizzati dal Teatro Franco Parenti. Di seguito l'intero programma della settimana e le pillole di Andrée Ruth Shammah. Casa ...

Appunti celantiani. Un saggio di Andrea Viliani

Germano Celant si forma all’Università di Genova con Eugenio Battisti, l'”antiaccademico per eccellenza” e il fondatore del Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea. Una prima definizione, questa di “m ...

Da lunedì 4 maggio a domenica 10 maggio arrivano i nuovi incontri on-line organizzati dal Teatro Franco Parenti. Di seguito l'intero programma della settimana e le pillole di Andrée Ruth Shammah. Casa ...Germano Celant si forma all’Università di Genova con Eugenio Battisti, l'”antiaccademico per eccellenza” e il fondatore del Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea. Una prima definizione, questa di “m ...