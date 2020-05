Gazzetta | l’Australia si candida ad ospitare le 92 gare di Premier da giocare

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 maggio 2020) In Inghilterra si cerca come portare a termine il campionato. L’idea, per ora, caldeggiata dalle forze dell’ordine, è quella diin campi neutri, che rispettino alcune indicazioni. Ne sono all’esame otto-dieci e due sono quelli in pole position. Ma non tutti i club dellasono favorevoli, anzi. Il Brighton, per esempio, si è detto contrario. Intanto, però, racconta la, allatende una mano l’Australia, che siadle 92che restano da disputare nel campionato inglese. La proposta viene dall’agente inglese Gary Williams, trapiantato a Perth. E trova la sponda del senatore locale Glenn Sterle. Alcuni club inglesi, riporta il Sun, avrebbero anche dato il loro ok. “Stando al quotidiano «Sun», la proposta avrebbe già l’ok di alcune società inglesi: ...