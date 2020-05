Di Matteo Bonafede mi propose Dap poi ci ripensò Ministro “sono

borghi_claudio : Non so se ci rendiamo conto: I mafiosi hanno scelto chi li poteva scarcerare e il ministro ha eseguito. O Di Matteo… - borghi_claudio : Sarà bellissimo vedere Travaglio attaccare Di Matteo per difendere il suo governicchio. Secondo me va in tilt tipo… - borghi_claudio : Poi magari parliamo di come Bonafede ha preteso di aderire alla PROCURA EUROPEA perchè meditava di metterci qualcun… - Saverio1234S : RT @FmMosca: #DiMatteo Mi ricorda #Falcone e #Bonafede mi ricorda #Alfano. Stringiamoci attorno a Di Matteo, lo Stato siamo NOI e lui è q… - guido110170 : RT @valy_s: A #nonelarena c’è Nino Di Matteo che sta dicendo che nel 2018, #Bonafede gli aveva proposto la direzione del DAP. Il giorno dop… -

Matteo Bonafede Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Matteo Bonafede