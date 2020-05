Coronavirus | Wuhan si torna a scuola | i ragazzi si preparano al temuto “Gaokao”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) Nella megalopoli cinese da cui tutto ha avuto inizio, si: amercoledì rientreranno in classe gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, le prime scuole a riaprire nella città dallo scoppio dell’emergenza, riporta il Global Times. Gli studenti degli altri istituti ditorneranno sui banchi nelle prossime settimane, ma ancora non è stato indicato un calendario. Iche torneranno in classe mercoledì devono prepararsi al “Gaokao”, l’esame che fa tremare icinesi e che quest’anno è slittato da giugno al 7 e 8 luglio. Le autorità provinciali hanno spiegato – riporta il Global Times – che i primi studenti are in classe nella regione devono sottoporsi ai test dell’acido nucleico prima del rientro. In Cina il bilancio ...