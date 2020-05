Coronavirus: Musumeci chiede a Roma aumento voli e traghetti per la Sicilia (Di lunedì 4 maggio 2020) Palermo, 4 mag. (Adnkronos) – Il raddoppio delle corse aeree da e per la Sicilia e l’aumento di quelle navali sullo Stretto di Messina. Li ha chiesti il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – con una nota inviata stamane ai ministri dei Trasporti e della Salute – per far fronte al considerevole aumento di traffico a seguito dell’avvio della “Fase 2”. Nella missiva, il governatore ha manifestato la disponibilità a una integrazione del precedente decreto interministeriale sulla mobilità. In particolare, si dovrebbe passare da due a quattro voli al giorno da Roma per Palermo e per Catania (e viceversa), mentre i collegamenti navali tra Sicilia e Calabria da cinque diventerebbero otto, in ogni direzione. Musumeci ha chiesto anche che lo stato di necessità ricomprenda anche coloro che si ricongiungano alla ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Musumeci chiede a Roma aumento voli e traghetti per la Sicilia

Coronavirus : Musumeci - 'rientro scaglionato - a marzo centinaia positivi asintomatici'

**Coronavirus : Musumeci - 'ora bisogna allargare le maglie - ma continuare linea rigore'** (Di lunedì 4 maggio 2020) Palermo, 4 mag. (Adnkronos) – Il raddoppio delle corse aeree da e per lae l’di quelle navali sullo Stretto di Messina. Li ha chiesti il presidente della Regionena Nello– con una nota inviata stamane ai ministri dei Trasporti e della Salute – per far fronte al considerevoledi traffico a seguito dell’avvio della “Fase 2”. Nella missiva, il governatore ha manifestato la disponibilità a una integrazione del precedente decreto interministeriale sulla mobilità. In particolare, si dovrebbe passare da due a quattroal giorno daper Palermo e per Catania (e viceversa), mentre i collegamenti navali trae Calabria da cinque diventerebbero otto, in ogni direzione.ha chiesto anche che lo stato di necessità ricomprenda anche coloro che si ricongiungano alla ...

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff parla dei #trasporti per e dalla #Sicilia nella #Fase2 - Noovyis : (Coronavirus: Musumeci chiede a Roma aumento voli e traghetti per la Sicilia) Playhitmusic - - Noovyis : (Coronavirus: Musumeci chiede a Roma aumento voli e traghetti per la Sicilia) Playhitmusic - - TV7Benevento : Coronavirus: Musumeci chiede a Roma aumento voli e traghetti per la Sicilia... - paoloigna1 : Cambio di posizione a 360° #covid19 #coronavirus -