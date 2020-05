Coldiretti: Europa deve difendere la propria sovranità alimentare (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – L’Europa deve difendere la propria sovranità alimentare garantendo un budget adeguato alla politica agricola comunitaria (Pac) per sostenere gli agricoltori e a non dipendere dall’estero per cibo e bevande che sono diventanti un elemento strategico per la ripresa economica dell’UE. È quanto ha sostenuto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel Vertice bilaterale con il Commissario europeo all’agricoltura Janusz Wojciechowski in piena emergenza pandemia coronavirus che ha sconvolto i mercati agroalimentari mondiali. “Ho rappresentato al Commissario Wojciechowski la necessità di assicurare alla Politica Agricola Comune le opportune risorse oggi e in futuro affinché – ha sottolineato Prandini – ci siano in futuro finanziamenti adeguati per le misure di mercato e strumenti rapidi e ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Coldiretti : “- 50% delle vendite del vino in Europa - è crisi” (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – L’lasovranitàgarantendo un budget adeguato alla politica agricola comunitaria (Pac) per sostenere gli agricoltori e a non dipendere dall’estero per cibo e bevande che sono diventanti un elemento strategico per la ripresa economica dell’UE. È quanto ha sostenuto il presidente dellaEttore Prandini nel Vertice bilaterale con il Commissario europeo all’agricoltura Janusz Wojciechowski in piena emergenza pandemia coronavirus che ha sconvolto i mercati agroalimentari mondiali. “Ho rappresentato al Commissario Wojciechowski la necessità di assicurare alla Politica Agricola Comune le opportune risorse oggi e in futuro affinché – ha sottolineato Prandini – ci siano in futuro finanziamenti adeguati per le misure di mercato e strumenti rapidi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti Europa Coldiretti: Europa deve difendere la propria sovranità alimentare Teleborsa Orti familiari liguri, Coldiretti: "La cura dei propri appezzamenti è consentita nei confini regionali"

Specifica importante arrivata all’unisono sia dal Governo sia da Regione Liguria, dando via libera a coloro che fanno gli agricoltori non di professione, ma che coltivano appezzamenti di terreno, pubb ...

