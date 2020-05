Virus | chi lotta per sopravvivere

nzingaretti : La libertà ci è arrivata come un regalo da chi ha lottato per conquistarla 75 anni fa. Ora l'impegno è sconfiggere… - SuperQuarkRai : 'Raccontare cose inventate è facile, smentirle è molto più difficile'. #PieroAngela introduce così il racconto con… - matteograndi : A chi osanna Conte perché il Covid non dipende da lui, rispondete che non dipende neanche da Portogallo, Germania o… - OldManAries : RT @girlwhowaits_: Ma vi rendete conto che se stiamo barricati in casa altri due mesi il virus non sparisce? Perché sto leggendo di gente c… - codice_edizioni : RT @Radio3scienza: Alzi la mano chi, nelle ultime settimane, non ha annusato con una certa apprensione il suo caffè, il bagno schiuma o la… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus chi Il virus ha smascherato chi avvelena la Terra Bresciaoggi “Il virus riprenderà a circolare”, la mappa di Lopalco: “La Puglia, ahimè, è tra le aree a maggior rischio”

“Ecco perché (e dove) bisogna stare attenti. Il virus si muove con le nostre gambe. Più gambe ha, più velocemente si muove”. L’epidemiologo della task force pugliese, Pierluigi Lopalco ha pubblicato u ...

Fase 2, non costruiamoci illusioni: non è il ritorno alla vita di prima

L’allentamento che si potrebbe scambiare per libertà lo aspettiamo con ansia, ma potrebbe spaventarci. Cambia l’affettività, cambiano gli spazi: dovremo imparare a muoverci a piccoli passi, il respiro ...

