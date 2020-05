Roberto Speranza: "Epidemia ancora in corso, ora italiani mostrino prudenza e compattezza anche nella fase 2" (Di domenica 3 maggio 2020) “Guai a pensare che sia tutto finito, in me prevale un sentimento di grande preoccupazione”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza a ’Mezz’ora in più”, dopo aver citato i progressi registrati nella riduzione dei contagi.“La situazione è migliore rispetto al passato, ma ci siano ancora dentro. Non possiamo inseguire il consenso e gli umori” quando firmiamo degli atti, “la prudenza è fondamentale”, ha continuato, rispondendo a una domanda sulle ordinanze regionali. “I dati scientifici ci dicono che questo virus è ancora pericoloso”.Speranza ha spiegato: “I dati scientifici ci dicono che questo virus è ancora pericoloso. Non c’è alcun conflitto con gli scienziati. Tutte le scelte che abbiamo fatto le abbiamo fatte su indicazioni del comitato tecnico ... Leggi su huffingtonpost Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un decreto che regola il monitoraggio delle regioni nella fase 2

Roberto Speranza : "Coscienza a posto - ora dipende dagli italiani"

