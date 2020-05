Fase 2, circolare del Viminale: le regole in vigore dal 4 maggio (Di domenica 3 maggio 2020) Fase 2, circolare del Viminale: le regole in vigore dal 4 maggio Oggi, domenica 3 maggio, alla vigilia del via alla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia, il Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare che chiarisce alcuni aspetti poco chiari sulle regole che governeranno la parziale riapertura. Dagli spostamenti allo sport fino all’attività produttiva e agli esercizi commerciali, il Viminale fa chiarezza (o almeno ci prova). Nella circolare si dice che c’è “l’assoluta necessità di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini”. “La valutazione dei casi concreti dovrà essere affidata ad un prudente ed equilibrato apprezzamento che, nella prioritaria considerazione delle specifiche finalità sanitarie sottese alle predette, essenziali misure, conduca ad un’applicazione ... Leggi su tpi La circolare del ministero dell’Interno sulla “Fase 2”

