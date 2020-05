Conte non vuole “pieni poteri”: «Riaperture anticipate solo con dati positivi. Governo tecnico? Solo chiacchiericcio» (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaProva a smorzare le polemiche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, mentre nella maggioranza non si abbassano i torni di Italia viva sull’uso costante dei Dpcm per gestire l’emergenza Coronavirus, oltre che sui ritardi nel versamento di bonus e sostegni vari alle aziende. Conte gioca di rimessa e in un’intervista alla Stampa promette «un nuovo meccanismo ancora più accelerato» nel nuovo decreto economico. Il premier apre qualche spiraglio poi sulle date delle Riaperture nella Fase 2, che potrebbero essere riconsiderate se nei prossimi giorni ci saranno risultati positivi sulla situazione dei contagi. All’accusa di essersi preso «pieni poteri» partita da Matteo Renzi nel suo intervento al Senato, il premier glissa e difende le scelte fatte finora: «Sono fortemente ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 2mila nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Arcuri : «Da lunedì inizia la sfida più difficile». Conte : Ora non servono uomini con i “pieni poteri”»

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Fase 2 non è un liberi tutti”

"Intollerabile e indegno". Conte - le scuse non bastano più. Rampini durissimo : auto-sabotaggio - chi sta boicottando l'Italia (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaProva a smorzare le polemiche il presidente del Consiglio Giuseppe, mentre nella maggioranza non si abbassano i torni di Italia viva sull’uso costante dei Dpcm per gestire l’emergenza Coronavirus, oltre che sui ritardi nel versamento di bonus e sostegni vari alle aziende.gioca di rimessa e in un’intervista alla Stampa promette «un nuovo meccanismo ancora più accelerato» nel nuovo decreto economico. Il premier apre qualche spiraglio poi sulle date dellenella Fase 2, che potrebbero essere riconsiderate se nei prossimi giorni ci saranno risultatisulla situazione dei contagi. All’accusa di essersi preso «pieni poteri» partita da Matteo Renzi nel suo intervento al Senato, il premier glissa e difende le scelte fatte finora: «Sono fortemente ...

borghi_claudio : Domani riappaiono i giornali e riappare la quotidiana intervista di conte PINOCCHIO che non ce la fa a non mentire… - Linkiesta : Anche sui media esteri l'Italia è presa come modello da non seguire. Anzi, per molti sembra solo una favola che ci… - CarloCalenda : Per 50 anni abbiamo parlato di persone - Craxi, Berlusconi, D’Alema, Renzi, Salvini, Conte - e non di fatti. Siamo… - Frances45981592 : @Alessandra__bb @luigidimaio @Mov5Stelle Conte dovrebbe vergognarsi e sparire per sempre Io non ce la faccio p… - maxxxks : RT @RadioSavana: T-Rex non rispetta la quarantena ed esce per buttare la spazzatura, costretto a scappare dalla Polizia per evitare la sanz… -