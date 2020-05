Ascierto: “Si pensa che ormai il peggio sia passato, ma non è così” (Di domenica 3 maggio 2020) Il Mattino di oggi ha intervistato Paolo Ascierto sulla fase due. La ripresa è ovviamente necessaria secondo il professore del Pascale, ma anche molto delicata perché il virus non è sconfitto ma solo circoscritto e con la riduzione delle distanze potrebbe tornare a scoppiare. «riaprire significa in ogni caso far aumentare la circolazione delle persone, con il rischio di un “rompete le righe” che ora è prematuro e pericoloso. Psicologicamente molti pensano che ormai il peggio è passato, ma non è così. La seconda ondata è un rischio altissimo». In Campania, sottolinea Ascierto la popolazione è stata bravissima nel rispettare le regole e contenere il contagio, ma adesso serve un’altro sforzo per evitare di trovarsi in una situazione peggiore della precedente. In questa fase un ruolo fondamentale lo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 maggio 2020) Il Mattino di oggi ha intervistato Paolosulla fase due. La ripresa è ovviamente necessaria secondo il professore del Pascale, ma anche molto delicata perché il virus non è sconfitto ma solo circoscritto e con la riduzione delle distanze potrebbe tornare a scoppiare. «riaprire significa in ogni caso far aumentare la circolazione delle persone, con il rischio di un “rompete le righe” che ora è prematuro e pericoloso. Psicologicamente moltino cheil, ma non è così. La seconda ondata è un rischio altissimo». In Campania, sottolineala popolazione è stata bravissima nel rispettare le regole e contenere il contagio, ma adesso serve un’altro sforzo per evitare di trovarsi in una situazionere della precedente. In questa fase un ruolo fondamentale lo ...

