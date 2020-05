Tradimento in diretta Dietro al giornalista passa una donna nuda | ma non è la moglie

(Di sabato 2 maggio 2020) Momenti di grande imbarazzo durante una delle dirette del canale spagnolo Estado de Alarma. Protagonista ilAlfonso Merlos, che durante il suo intervento durante il collegamento in streaming si è dovuto confrontare con una ospite a sorpresa. Merlos, 41 anni, stava presentando un rapporto sul canale Estado de Alarma da casa sua quando una giovaneta entrando nell’inquadratura della webcam. I telespettatori hanno notato che lanon era la fidanzata di Merlos, la star del Grande Fratello Marta López, ma la27enne Alexia Rivas. Pochi istanti che sono stati immortalati dai telespettatori e, nel giro di pochi istanti, hanno fatto il giro del web.Ilè molto conosciuto in Spagna e la vicenda ha appassionato i telespettatori e i fan di Merlos, critico politico noto per ...

