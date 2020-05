Stuck With U è il primo duetto di Justin Bieber e Ariana Grande, un progetto benefico per raccontare la quarantena (Di sabato 2 maggio 2020) Dopo anni di richieste pressanti da parte delle rispettive fanbase, sta per arrivare il primo vero duetto di Justin Bieber e Ariana Grande, dal titolo Stuck With U: l'uscita, annunciata dal cantante canadese sui social, è prevista per l'8 maggio. Per la prima volta Justin Bieber e Ariana Grande hanno inciso un inedito a due voci. Prima d'ora avevano condiviso un remix di What Do You Mean?, la hit di Bieber che ha avuto un gran numero di rifacimenti tra cui uno proprio con la Grande. Si erano anche incontrati sul palco del Coachella Festival lo scorso anno, quando Bieber è apparso come guest star durante il concerto dell'amica. I pupilli di Scooter Braun La nuova collaborazione tra i due teen idol più prolifici e seguiti del pop americano arriva grazie ad un'operazione di scuderia: i due condividono infatti lo stesso manager, il produttore discografico ... Leggi su optimagazine (Di sabato 2 maggio 2020) Dopo anni di richieste pressanti da parte delle rispettive fanbase, sta per arrivare ilverodi, dal titoloU: l'uscita, annunciata dal cantante canadese sui social, è prevista per l'8 maggio. Per la prima voltahanno inciso un inedito a due voci. Prima d'ora avevano condiviso un remix di What Do You Mean?, la hit diche ha avuto un gran numero di rifacimenti tra cui uno proprio con la. Si erano anche incontrati sul palco del Coachella Festival lo scorso anno, quandoè apparso come guest star durante il concerto dell'amica. I pupilli di Scooter Braun La nuova collaborazione tra i due teen idol più prolifici e seguiti del pop americano arriva grazie ad un'operazione di scuderia: i due condividono infatti lo stesso manager, il produttore discografico ...

