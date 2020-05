Stop asporto in Campania fino al 10 maggio, Iesce:” Ordinanza irragionevole” (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – “L’ultimo DPCM del Presidente Conte consente, per alcune categorie, l’asporto a partire da lunedì 4 maggio. L’Ordinanza regionale n. 41 di ieri sera invece la vieta. Tanti si sono organizzati nei giorni scorsi, affrontando spese importanti, per espletare al meglio il servizio da asporto che è stato ancora vietato, in Campania, fino a domenica 10 maggio. Molti hanno provveduto alla sanificazione, all’acquisto di merce, ad una nuova predisposizione del locale per evitare assembramenti e quindi contatti, e altro ancora. Questa decisione – secondo il mio modestissimo punto di vista – è irragionevole, crea ancora confusione e disorientamento e anche un ulteriore danno, soprattutto nei nostri piccoli comuni interni della Campania . Capisco che in questi giorni ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - de Magistris a La7 : “Stop di De Luca a cibo da asporto? Illogico e sadico. Governo ha dimenticato Comuni - ci dia 5-6 miliardi””

Coronavirus - de Magistris : “Stop di De Luca a cibo da asporto? Illogico e sadico. Governo ha dimenticato Comuni - ci dia 5-6 miliardi””

Coronavirus - von der Leyen : “Stop alle restrizioni dei governi sul trasporto di merci - basta con le code di 40 chilometri ai confini” (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – “L’ultimo DPCM del Presidente Conte consente, per alcune categorie, l’a partire da lunedì 4. L’regionale n. 41 di ieri sera invece la vieta. Tanti si sono organizzati nei giorni scorsi, affrontando spese importanti, per espletare al meglio il servizio dache è stato ancora vietato, ina domenica 10. Molti hanno provveduto alla sanificazione, all’acquisto di merce, ad una nuova predisposizione del locale per evitare assembramenti e quindi contatti, e altro ancora. Questa decisione – secondo il mio modestissimo punto di vista – è irragionevole, crea ancora confusione e disorientamento e anche un ulteriore danno, soprattutto nei nostri piccoli comuni interni della. Capisco che in questi giorni ...

RegioneER : #Coronavirus, nuova ordinanza: dal 27 aprile, stop misure ulteriormente restrittive provincia Rimini e Medicina (Bo… - IsaaakCAErvello : Fase 2, per il Primo maggio in Puglia stop all'asporto da bar e ristoranti: consentito solo domicil… - Paolorm2012Roma : Stop all'asporto di pizzerie, ristoranti e altre attività per il 1° maggio: c'è l'ordinanza della Regione Puglia - bianca_caimi : RT @TgrPiemonte: Nessun limite orario alla vendita di cibo d'asporto, possibile da lunedì 4 maggio, dalle 6 alle 21. Lo precisa la @regione… - Aldo_e_stop : @Capezzone @LaVeritaWeb Che poi se si analizza bene la questione Calabria, la Santelli ha solo autorizzato alcuni t… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop asporto Stop asporto in Campania fino al 10 maggio, Iesce:" Ordinanza irragionevole" anteprima24.it Coronavirus, si apre uno spiraglio per Villafrati: "Dal 4 maggio stop alla zona rossa"

Dal prossimo 4 maggio il comune di Villafrati perderà lo status di "zona rossa", ma la battaglia contro il Coronavirus è ancora lunga. Ad annunciarlo è stato il sindaco del piccolo comune in provincia ...

Sos dei locali volterrani «Stop alle tasse locali e meno burocrazia»

La strada per ripartire è tutta in salita: «L’asporto serve solo a tenere i rapporti coi clienti, in giro c’è tanta esasperazione» VOLTERRA Liquidità, contributi, suolo pubblico. Gira intorno a queste ...

Dal prossimo 4 maggio il comune di Villafrati perderà lo status di "zona rossa", ma la battaglia contro il Coronavirus è ancora lunga. Ad annunciarlo è stato il sindaco del piccolo comune in provincia ...La strada per ripartire è tutta in salita: «L’asporto serve solo a tenere i rapporti coi clienti, in giro c’è tanta esasperazione» VOLTERRA Liquidità, contributi, suolo pubblico. Gira intorno a queste ...