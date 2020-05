“Ma tuo marito non ti vede…”: Guendalina Tavassi col seno al vento, il costume è troppo piccolo (FOTO) (Di sabato 2 maggio 2020) Ancora una volta Guendalina Tavassi è stata presa di mira sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip nelle ultime settimane sembra stia facendo innervosire i suoi seguaci. Chi segue la nota influencer sa di certo che non ha vergogna a mettersi in mostra e questa volta forse ha davvero esagerato. Fisico perfetto, curve da urlo e abbigliamento super sexy. Ecco come si presenta Guendalina Tavassi sul suo profilo Instagram, tra dirette e scatti. Il suo account è seguito da quasi un milione di follower e in tanti aspettano con ansia sue immagini. In uno dei suoi ultimi post, però, la show girl ha scatenato un putiferio, mostrando più del dovuto. Vediamo insieme cosa è successo. Guendalina Tavassi criticata per i suoi scatti troppo osè Guendalina Tavassi ogni giorno si mostra ai suoi seguaci sempre in forma smagliante. Chi segue ... Leggi su kontrokultura Sossio tuona : “Zequila? Scuse mai arrivate” - e su Fernanda : “Mai offesa”

“Ma il tuo è un vizio…” : Elisabetta Canalis senza reggiseno - dal vestito si vedono i cape**oli [FOTO]

Caterina Balivo risponde a un hater : “Mandami il tuo curriculum in privato” (Di sabato 2 maggio 2020) Ancora una voltaè stata presa di mira sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip nelle ultime settimane sembra stia facendo innervosire i suoi seguaci. Chi segue la nota influencer sa di certo che non ha vergogna a mettersi in mostra e questa volta forse ha davvero esagerato. Fisico perfetto, curve da urlo e abbigliamento super sexy. Ecco come si presentasul suo profilo Instagram, tra dirette e scatti. Il suo account è seguito da quasi un milione di follower e in tanti aspettano con ansia sue immagini. In uno dei suoi ultimi post, però, la show girl ha scatenato un putiferio, mostrando più del dovuto. Vediamo insieme cosa è successo.criticata per i suoi scattiosèogni giorno si mostra ai suoi seguaci sempre in forma smagliante. Chi segue ...

frafacchinetti : Oggi quando ti ho chiamato con i bimbi per farti gli auguri, ho visto che trattenevi le lacrime ma non ho voluto di… - crocerossa : In questi giorni di incertezza le richieste di aiuto aumentano, ma noi siamo pronti ad ascoltarle. Con il tuo picco… - marcotravaglio : Caro @a_padellaro (ma dovei dire maledetto Antonio, visto che questa condanna della direzione me l’hai inflitta tu,… - zazoomnews : “Ma tuo marito non ti vede…”: Guendalina Tavassi col seno al vento il costume è troppo piccolo (FOTO) - #marito… - KontroKulturaa : 'Ma tuo marito non ti vede...': Guendalina Tavassi col seno al vento, il costume è troppo piccolo (FOTO) - -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma tuo Derivati ​​del naftalene Mercato 2020: In che modo il Coronavirus sta influenzando? Analisi delle tendenze e monitoraggio della concorrenza Il Mio Furgone