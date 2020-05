Io, incinta e la multa da 400 per la passeggiata vicino a casa con il mio bimbo piccolo (Di sabato 2 maggio 2020) La disavventura di una mamma il Primo Maggio al parco Michelotti e l'inflessibilità dei vigili Leggi su repubblica Roma - multato perché va a prendere la pizza alla moglie incinta : “Con uno stipendio solo come pago?” (Di sabato 2 maggio 2020) La disavventura di una mamma il Primo Maggio al parco Michelotti e l'inflessibilità dei vigili

Sono incinta di 26 settimane; oltre sei mesi per chi non è pratico. Ho un bimbo di 15 mesi. Mio figlio è a casa dal nido dal 24 febbraio. Io e il mio compagno lavoriamo da casa, occupandoci allo stess ...

Sono incinta di 26 settimane; oltre sei mesi per chi non è pratico. Ho un bimbo di 15 mesi. Mio figlio è a casa dal nido dal 24 febbraio. Io e il mio compagno lavoriamo da casa, occupandoci allo stess ...