I funerali nella Fase 2 | termoscanner e preti con mascherine

Umbria24 : Funerali nella fase 2: termoscanner, comunione senza contatti e sanificazioni - Siacu_ASBL : RT @ordinedimalta: I funerali del Gran Maestro dell'#OrdinediMalta Fra’ Giacomo Dalla Torre si terranno martedì 5 maggio alle ore 11.00 nel… - CisomSalerno : RT @ordinedimalta: I funerali del Gran Maestro dell'#OrdinediMalta Fra’ Giacomo Dalla Torre si terranno martedì 5 maggio alle ore 11.00 nel… - ParrocchiaF : RT @ordinedimalta: I funerali del Gran Maestro dell'#OrdinediMalta Fra’ Giacomo Dalla Torre si terranno martedì 5 maggio alle ore 11.00 nel… - MTuratello : RT @ordinedimalta: I funerali del Gran Maestro dell'#OrdinediMalta Fra’ Giacomo Dalla Torre si terranno martedì 5 maggio alle ore 11.00 nel… -

Ultime Notizie dalla rete : funerali nella

Il ministero dell’Interno ha inviato ai vescovi un documento con le indicazioni su come celebrare i funerali in Italia nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus All’aperto o nel luogo di culto, “con l’e ...Il funerale ha un valore personale e un valore sociale, il secondo forse più profondo del primo. In tempo di peste, anche l'accompagnamento dei morti è scompaginato, come tutto il resto. La prima cita ...