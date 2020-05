Coronavirus | oggi 474 vittime e 1 900 contagiati in più

virginiaraggi : Oggi è il #1maggio, la Festa dei Lavoratori. In questo 2020, segnato dall’emergenza coronavirus, è doveroso dedicar… - antoniospadaro : Oggi che è la festa di San Giuseppe lavoratore, preghiamo per tutti i #lavoratori. Per tutti. Perché a nessuna pers… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Il bilancio dei morti negli Stati Uniti ha superato oggi quota 60.000: è quanto emerge dal conteggio… - SkySport : Coronavirus: i dati di oggi della Protezione Civile ? - TgrRai : #Coronavirus, anche oggi trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono 1.539, trentanove in meno rispetto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Covid-19, guarisce la persona contagiata ad Acquasanta. Stangoni: “Buona notizia”

ACQUASANTA TERME – “Finalmente oggi posso darvi una buona notizia: la nostra concittadina che si era ammalata di Covid-19 è ufficialmente guarita essendo stata sottoposta al doppio tampone ed entrambi ...

L'Unione europea lancia il patto per il vaccino: "Nessuno può farcela da solo"

"World against Covid-19", il mondo contro il coronavirus. Si chiama così l'iniziativa - lanciata da Commissione europea, Italia, Francia, Germania e Norvegia insieme al Consiglio europeo - di un piano ...

