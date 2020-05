Coronavirus, meno di 200 vittime in 24h. Stabile il numero di nuovi contagiati (Di sabato 2 maggio 2020) Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus in Italia, a oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è 209.328, con un incremento rispetto a ieri di 1.900 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.704, con una decrescita di 239 assistiti rispetto a ieri.Tra gli attualmente positivi 1.539 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 39 pazienti rispetto a ieri. Mentre 17.357 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 212 pazienti rispetto a ieri. 81.808 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - ancora in calo i positivi (meno 239). 192 i decessi nelle ultime 24 ore

Tra due giorni scatta la fatidica "fase due" e la Sicilia si presenta all'appuntamento tanto atteso con numeri che continuano a essere confortanti. Secondo i dati diffusi dalla Regione (aggiornati all ...

L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando ha messo a nudo alcune criticità del sistema sociale contemporaneo e, mentre in generale ci si preoccupava delle più complesse problematiche personali, eco ...

