Coronavirus: l’Ema avvia una valutazione rapida del remdesivir (Di sabato 2 maggio 2020) L‘Agenzia europea per i farmaci (Ema) ha avviato uno studio di revisione continua dei dati con procedura rapida relativo al farmaco antivirale remdesivir in relazione al trattamento del Covid-19. Si tratta di una procedure di cui l’Ema si avvale per velocizzare la valutazione di un farmaco sperimentale promettente durante un’emergenza di salute pubblica, come l’attuale pandemia. Tuttavia, precisa l’Ema, “è ancora troppo presto per trarre conclusioni sul rapporto rischio-beneficio del farmaco”.L'articolo Coronavirus: l’Ema avvia una valutazione rapida del remdesivir Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’allerta dell’EMA : “Cautela con la clorichina - effetti rischiosi per il cuore”

Coronavirus - l’affondo di Trump all’OMS : “Perché ha ignorato l’email delle autorità di Taiwan a fine dicembre?”

Coronavirus - l’ematologo Claudio Cerchione : “Per pazienti oncologici nemico numero uno resta il tumore” (Di sabato 2 maggio 2020) L‘Agenzia europea per i farmaci (Ema) hato uno studio di revisione continua dei dati con procedurarelativo al farmaco antiviralein relazione al trattamento del Covid-19. Si tratta di una procedure di cui l’Ema si avvale per velocizzare ladi un farmaco sperimentale promettente durante un’emergenza di salute pubblica, come l’attuale pandemia. Tuttavia, precisa l’Ema, “è ancora troppo presto per trarre conclusioni sul rapporto rischio-beneficio del farmaco”.L'articolo: l’EmaunadelMeteo Web.

Ema_Rocchetti : @AndreaScanzi Qui è quando l'attore Scanzi apprende cancellazione degli spettacoli teatrali. - ema_perri : RT @UCSCEI: ???? L'Italia è stata affidata alla Madonna #coronavirus - Ema_n_u_e_l_e : RT @SM_Difesa: #30aprile La Sala Operativa #CoVid19 del COI gestisce H24 le attività di supporto delle #ForzeArmate ???? alla Sanità Nazional… - Ema_Cosenza : No scusate, la comunità scientifica ci sta capendo poco o niente dal principio, non si prende responsabilità per av… - VoltItalia : La sfida della sede #EMA (che comunque ha un italiano al vertice) l'abbiamo persa perché è mancato il coordinamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Ema Coronavirus, l'Ema dubita della terapia a base di antimalarici: “Possono causare problemi al cuore” Nurse Times