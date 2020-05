Claudio Borghi | l’altra faccia del colonnello salviniano | di notte si occupa di arte in

(Di sabato 2 maggio 2020) Lezioni diin diretta notturna sui suoi social. È l’ultima iniziativa del deputato leghista, agguerrito consigliere economicotra i più provocatori e aggressivi con il premier e il ministro dell’economia. Ierisi è collegato su Facebook dal balcone di casa con i suoi follower per il “club dell’”. L’esponente del Carroccio, laureato in scienze economiche, ha parlato dell’astrattismo e del futurismo, citando artisti come Filippo Tommaso Marinetti e Mario Radici. L'articolo, l’altradel: disidiin diretta facebook proviene da Il Fatto Quotidiano.

borghi_claudio : Sconfortante lettura quotidiani. Il barometro del teatrino della maggioranza che pensa alle sedie senza guardare fu… - borghi_claudio : La gioia quando ti arriva il pacco di #Sardegna concentrata che hai ordinato, dai sospiri al mirto al pane guttiau.… - borghi_claudio : Nel frattempo ho notato che siete più di 90.000 follower. 9 anni assieme! - borghi_claudio : RT @borghi_claudio: @AgradiAttilio 18.45. Diretta fra 20 minuti - borghi_claudio : @AgradiAttilio 18.45. Diretta fra 20 minuti -

