Calcio e politica | così il Pd ha messo in fuorigioco Spadafora

Che la partita intorno al Calcio italiano fosse molto più politica e ideologica che pragmatica e acritica lo si era capito all'alba dell'8 marzo, con l'incredibile inversione a U di un ministro capace di sconfessare un decreto firmato nella notte dal suo premier. Non sorprende, dunque, che il destino della Serie A si stia consumando in un intreccio di interessi e posizioni che non riguarda solo la federazione e i club. Quanto accaduto nel fine settimana che porta alla 'Fase 2' non è altro che la conferma del livello dello scontro che si sta consumando intorno alla possibilità che il pallone torni a rotolare prima della fine dell'estate.Il passo indietro sottoscritto dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, autore di una lettera al Comitato tecnico scientifico per chiedere di rivalutare il 'no' agli allenamenti individuali per gli sport di squadra assomiglia a ...

Calcio - Gianni Rezza : “Non c’è rischio zero. Sarà decisione politica”

