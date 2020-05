Alessandra Martines a Verissimo invita le donne a chiedere aiuto in farmacia grazia a un

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 2 maggio 2020)ha inviato aun messaggio importante ricordando che c’è un codice per leche hanno bisogno diper sfuggire alla violenza domestica. E’ già attivo l’concreto allevittime di violenza che in quarantena non riescono più a sfuggire a mariti aguzzini e a volte anche ai figli. L’ex ballerina e attrice racconta della Francia, della percentuale spaventosa che vede in questo periodo tantissimein grave difficoltà, ma anche in Italia il pericolo può nascondersi dentro ogni casa che diventa una trappola per una donna che non riesce a ribellarsi. Lapuò essere uno dei luoghi in cui in quarantena una donna maltrattata può recarsi, da sola o in compagnia di chi la tiene in pugno. 1522 è il codice che chi ha un problema di convivenza coniugale ...