Zaia definitivo contro Conte | in Veneto riapriamo tutto | possiamo affrontare le aperture

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 1 maggio 2020) Duro affondo del GovernatoreLucail quale spiega che nella sua regione l’emergenza ha provocato la perdita di 50 mila posti di lavoro. Ilannuncia di poter riapriree che non ritirerà le ordinanze. “Non sono in contrasto con il Dcpm, e le battaglie legali non portano da nessuna parte”. L’ANSA pone l’accento sulla presa di posizione del “Doge”. “Ilpuò aprir. Ovviamente su base solida di una certificazione che ci dà il Comitato scientifico. Ma noi potremmo, in linea di principio,qualsiasi tipo di apertura“. Così il presidente del, Luca, secondo cui “il tema è capire se tutti noi entriamo nell’ordine delle idee che non è finita e che stiamo convivendo col virus. La mascherina è una delle condizioni ...