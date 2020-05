Vivi e lascia vivere, cosa accadrà nella terza puntata (Di venerdì 1 maggio 2020) Laura è una donna che si caratterizza per il suo pragmatismo. È una rigida, molto, a tratti sfrontata e sfacciata. Con una punta di aggressività. Ma capace di grandi tenerezze e, come si vedrà nel corso della serie, con enormi fragilità». Laura è la protagonista della nuova serie di Rai Uno Vivi e lascia vivere, diretta da Pappi Corsicato, che ha preso il via il 23 aprile scorso. Ed è interpretata da Elena Sofia Ricci che, svestiti i panni della suora più amata del piccolo schermo, toma in prima serata con una storia di rinascita al femminile. Un tema molto attuale, soprattutto per il momento che stiamo vivendo. «Non vogliamo dare messaggi,. Noi vogliamo solo fare compagnia al pubblico e al tempo stesso provocare degli interrogativi, a partire da quello fondamentale: “cosa si può fare per ... Leggi su aciclico VIVI E LASCIA VIVERE/ Anticipazioni puntata 7 maggio : Renato non è morto?

Vivi e lascia vivere/ Anticipazioni 30 aprile : Laura scopre il vero lavoro di Giada

Anticipazioni Vivi e lascia vivere 7 maggio : Giada scopre verità su Renato? (Di venerdì 1 maggio 2020) Laura è una donna che si caratterizza per il suo pragmatismo. È una rigida, molto, a tratti sfrontata e sfacciata. Con una punta di aggressività. Ma capace di grandi tenerezze e, come si vedrà nel corso della serie, con enormi fragilità». Laura è la protagonista della nuova serie di Rai Uno, diretta da Pappi Corsicato, che ha preso il via il 23 aprile scorso. Ed è interpretata da Elena Sofia Ricci che, svestiti i panni della suora più amata del piccolo schermo, toma in prima serata con una storia di rinascita al femminile. Un tema molto attuale, soprattutto per il momento che stiamo vivendo. «Non vogliamo dare messaggi,. Noi vogliamo solo fare compagnia al pubblico e al tempo stesso provocare degli interrogativi, a partire da quello fondamentale: “si può fare per ...

Raiofficialnews : “Io non posso più aspettare. Devo riprendermi la mia vita”. #ViviELasciaVivere, la serie con Elena Sofia Ricci. Sta… - zazoomblog : Vivi e lascia Vivere: anticipazioni terza puntata di giovedì 7 maggio 2020 - #lascia #Vivere: #anticipazioni #terza… - bIacksIupin : TU VIVI NELL’ARIA TU VIVI DENTRO AL MIO CUORE, LEI LASCIA CHE DICA, LEI NON SA COS’È L’AMORE #twitterbynight - Kiantati : @LucaBizzarri Ma basta anche usare come maestro di vita il Freddo di Romanzo Criminale. “Lascia ‘n pace i morti, pensa ai vivi”. ??????? - zazoomblog : VIVI E LASCIA VIVERE- Anticipazioni puntata 7 maggio: Renato non è morto? - #LASCIA #VIVERE- #Anticipazioni -