Primo maggio, Landini (Cgil): “Con virus emersa fragilità del modello di sviluppo. Non ripetiamo errori. Al centro ci siano lavoro, sicurezza e diritti” (Di venerdì 1 maggio 2020) “Questo virus ha fatto emergere le fragilità del modello che abbiamo vissuto in questi anni che ha pensato che il mercato poteva risolvere tutto. Serve un cambiamento radicale del modello di sviluppo, non si può tonare a fare gli errori che hanno prodotto questa situazione”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in un videomessaggio inviato in occasione della Festa dei lavoratori, quest’anno segnata dall’emergenza sanitaria e dalle misure di restrizione. “La pandemia del coronavirus sta colpendo pesantemente pesantemente i nostri affetti, la nostra vita. Sarà proprio il lavoro delle persone che sconfiggere questo virus. Del resto la forza, la responsabilità, la generosità con cui il mondo del lavoro si sta muovendo per combattere il virus ci indica la strada da seguire, ci dice con forza che lavoro e ... Leggi su ilfattoquotidiano Primo Maggio - Di Maio fa il partigiano : cita Pertini e stavolta “dimentica” Almirante

