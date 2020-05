Pellezzano | il Sindaco Morra | “Riscrivere lo Statuto dei Lavoratori”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Quella che si celebra oggi è una festa del Lavoro che ha assunto un significato supplementare, secondo ildi, Francesco. Questa data, secondo il primo cittadino, può essere lo spartiacque per una riflessione collettiva e per una nuova stagione di diritti e di tutele. “Credo sia maturo il tempo di rivedere lodei lavoratori, pietra miliare del nostro diritto, ma ormai non più rispondente alle tipologie di lavoro attuali, ai mutamenti della società e alle diverse opzioni contrattuali. Riscriviamolo! Includiamo e allarghiamo la platea dei nuovi lavoratori. Allarghiamo la base dei diritti e delle tutele. Il lavoro non può conoscere distinzioni! È finito, oltre che intollerabile, il tempo delle contrapposizioni e dei distinguo fra lavoratori dipendenti, ...