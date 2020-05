Matrimonio in vista per Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco i dettagli (Di venerdì 1 maggio 2020) Matrimonio per Giulia Nelle ultime ore Andrea Iannone è tornato sui social per esprimere il suo pensiero sull’ex Giulia De Lellis. Quest’ultima non si è comportata nel migliore dei modi, dato che subito è tornata da Andrea Damante. Non ha esitato a fare le valige per lasciare la villa nel Lugano, consapevole poi di trovare l’accoglienza nella casa dell’ex fidanzato. Il campione di motociclismo le ha dato della bambina, in quanto ha assunto un atteggiamento del tutto inappropriato. Nel frattempo Giulia è sempre al centro del gossip per un’altra indiscrezione. Stavolta è stata annunciata dal settimanale Gente. Pare che abbia intenzioni serie, dal momento che probabilmente convolerà a nozze a breve. ‘L’età giusta per pronunciare il si più importante della vita’ Matrimonio per Giulia ed ... Leggi su kontrokultura Lucilla Vianello : "Quando ho scoperto di avere un tumore il mio matrimonio è crollato" | INTERVISTA

Matrimonio a prima vista choc : sposa arrestata prima del viaggio di nozze

Nel corso dell’intervista rilasciata a Eva 3000 Loredana Lecciso sembra aver confessato di essere particolarmente felice del fatto che il figlio Bido sia sceso in Puglia per trascorrere questa quarant ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante: matrimonio in vista?

Profumo di fiori d'arancio per l'influencer... Dopo essere stati beccati insieme dai paparazzi, Giulia De Lellis in persona ha raccontato di aver perdonato ormai da tempo Andrea Damante e di essere to ...

