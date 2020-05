José Morais (vice di Mou all’Inter): «Lautaro non fare come Ibra» – VIDEO (Di venerdì 1 maggio 2020) Josè Morais, vice allenatore di Mourinho all’Inter, ha pregato Lautaro Martinez di non seguire l’esempio di Ibrahimovic Il vice allenatore di Josè Mourinho ai tempi dell’Inter, Josè Morais, ha commentato l’ipotesi dell’approdo di Lautaro Martinez al Barcellona. L’ex assistente di Mou ha scongiurato l’argentino di non fare lo stesso errore che fece ai tempi Ibrahimovic. «Ricordo che ad un certo punto della mia carriera c’è stato un giocatore che è voluto andare al Barcellona per vincere la Champions. Lui decise di andare al Barcellona e potrebbe accadere anche ad altri calciatori. Parlo di un giocatore fantastico come Zlatan Ibrahimovic. Penso anche che se un calciatore vuole fare una carriera importante, l’Inter è il club giusto dove crescere». Leggi su ... Leggi su calcionews24 José Morais (vice di Mou all’Inter) rilancia : «Messi all’Inter? Possibile» – VIDEO (Di venerdì 1 maggio 2020) Josèallenatore di Mourinho all’Inter, ha pregatoMartinez di non seguire l’esempio dihimovic Ilallenatore di Josè Mourinho ai tempi dell’Inter, Josè, ha commentato l’ipotesi dell’approdo diMartinez al Barcellona. L’ex assistente di Mou ha scongiurato l’argentino di nonlo stesso errore che fece ai tempihimovic. «Ricordo che ad un certo punto della mia carriera c’è stato un giocatore che è voluto andare al Barcellona per vincere la Champions. Lui decise di andare al Barcellona e potrebbe accadere anche ad altri calciatori. Parlo di un giocatore fantasticoZlatanhimovic. Penso anche che se un calciatore vuoleuna carriera importante, l’Inter è il club giusto dove crescere». Leggi su ...

