Il Prati gate torna in tv, lo sfogo di Pamela Prati: ‘Fatevi una vita’ (Di venerdì 1 maggio 2020) Un anno fa l’Italia era nel pieno del Prati gate, un circo mediatico di cui oggi, alla luce della pandemia, si sente molta nostalgia. Per celebrare l’anniversario del matrimonio mai avvenuto tra Pamela Prati e Mark Caltagirone il programma di Canale 5 Verissimo ripropone, nella puntata di sabato 2 maggio, l’intervista che Silvia Toffanin fece alla showgirl che raccontava come le nozze con il misterioso Mark fossero saltate per mancanza di serenità. Ma la Prati non ci sta e sui social si sfoga. Pamela Prati attacca Verissimo: “È imbarazzante” “È imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del Covid 19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare, tra persone che muoiono per il virus, anziani morti nelle Rsa, e tante altre che non hanno più un lavoro e non sanno cosa dare da mangiare ai ... Leggi su tvzap.kataweb Verissimo ripropone il Prati Gate ma Pamela Prati si infuria sui social : “Basta mi avete già danneggiato”

