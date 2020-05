Gori contro il discorso di Renzi: «Sui nostri morti un’uscita infelice, coinvolgerli è stonato e strumentale» (Di venerdì 1 maggio 2020) Il senatore in Aula aveva detto: «Se i morti di Bergamo e Brescia potessero parlare ci direbbero di ripartire anche per loro». Sui social piovono gli insulti per l’ex premier. Misiani (Pd): «I morti chiederebbero solo silenzio e rispetto». Anche Forza Italia, il M5S e le Sardine criticano l’ex premier Leggi su corriere Gori contro il discorso di Renzi : «Sui nostri morti un’uscita infelice - coinvolgerli è stonato e strumentale»

Il direttore dell’Odg Carlo Verna : “Azione legale contro Feltri per difendere la categoria”

