"E i soldi sul conto corrente?". La domanda di Giuseppe Cruciani, la figura (imbarazzante) di Andrea Romano (Di venerdì 1 maggio 2020) Un Vietnam, per Andrea Romano, l'ultima puntata di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, su Rete 4. Attaccato un po' da tutti sulla gestione dell'emergenza coronavirus da un punto di vista economico da parte del governo Conte, quel governo di cui il piddino fa parte. E contro di lui si scatena anche Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio 24 e ospite fisso di Del Debbio, il quale dice chiaro e tondo che i soldi promessi dall'esecutivo, troppo spesso e troppo (poco) volentieri, ancora non si sono visti: "In altri paesi le persone si sono trovate nel conto corrente del denaro per andare avanti. In Italia perché non è successo?", chiede Cruciani a Romano. Le risposte? Poco convincenti... Leggi su liberoquotidiano Finiti i soldi che non arrivano per il bonus 600 euro : INPS replica sulle domande in attesa di esito

"Ma quali soldi?". Sghignazza col camionista - pollice su e insulta gli italiani : video-choc - un Rutte da schifo

Litigi sul Decreto Aprile - rinviato il Cdm. I ministri 5s vogliono più soldi (Di venerdì 1 maggio 2020) Un Vietnam, per Andrea Romano, l'ultima puntata di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, su Rete 4. Attaccato un po' da tutti sulla gestione dell'emergenza coronavirus da un punto di vista economico da parte del governo Conte, quel governo di cui il piddino fa parte. E contro di lui si scatena anche, conduttore de La Zanzara su Radio 24 e ospite fisso di Del Debbio, il quale dice chiaro e tondo che ipromessi dall'esecutivo, troppo spesso e troppo (poco) volentieri, ancora non si sono visti: "In altri paesi le persone si sono trovate neldel denaro per andare avanti. In Italia perché non è successo?", chiedea Romano. Le risposte? Poco convincenti...

sonoleventi : Questa è la situazione in Italia ?? 'Chi pretende l'intero affitto da attività in ginocchio dovrebbe domandarsi d… - PiazzapulitaLA7 : 'Invece di passare attraverso il sistema bancario, perché non si fa come in Svizzera che arrivano i soldi sul conto… - reportrai3 : Tra i più attivi sul fronte della disinformazione online, c’è il movimento neofascista di Forza Nuova, secondo cui… - kallyfugoq : RT @QanonItalia: Dianne Feinstein. Ha fatto uccidere agenti usa svendendosi ai cinesi e con i soldi guadagnati ha fatto insider trading ven… - MassyGrande : @VoceIddio @borghi_claudio @NOANNA2007 @PiazzapulitaLA7 Le imposte Indirette per lo meno sono proporzionali. Le imp… -