Cristiano Ronaldo scalda i motori del jet privato | Juventus | sta per tornare

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) Si è fatto attendere, ma ora ci sarebbe l'ok diper il rientro a Torino. Lo rivela Tuttosport, secondo cui il portoghese tornerà in Italia entro il weekend. Questione di giorni, perché il calcio di fatto si prepara a ripartire entro il 18 maggio: considerati i tempi di quarantena per i rientranti, insomma, i tempi sono contingentati. CR7 in portogallo ha comunque continuato ad allenarsi privatamente. Ufficialmente, la convocazione dellanon sarebbe ancora arrivata: sono molti i bianconeri che hanno lasciato l'Italia e attesi in questi giorni.potrebbegià oggi, venerdì 1 maggio, usando il suo jet