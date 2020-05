Coromavirus | Fico | “Non mi piacciono passi in avanti delle Regioni Dobbiamo avere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) “In questo momentoriuscire aduna centralizzazionedecisioni, più sono centralizzate, più si puòuniformità territoriale e una raccolta dati migliore per comprendere ida fare. Non miindei presidenti di Regione che vogliono andare più veloci di quanto stabilito a livello nazionale”. Lo ha detto a Sky TG24 il presidente della Camera dei Deputati Roberto, commentando il braccio di ferro tra i presidenti, prima tra tutte quella calabrese, Jole Santelli, e il Governo sull’allentamentomisure di restringimento adottate per contenere l’epidemia. “Una cosa è quando tu cerchi di restringere, una cosa è quando allarghi. L’allentamentoleggi eordinanze che noi abbiamo sull’uscire o meno deve deciderlo lo Stato ...