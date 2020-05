Conte alla Camera: “Riaprire Tutto Subito? Sarebbe una Catastrofe” (Di venerdì 1 maggio 2020) In un discorso alla Camera dei Deputati, il premier Conte ha ribadito la necessità di mantenere la guardia alta anche nella fase 2, rispondendo a quelli che hanno criticato la sua decisione di tenere ancora chiuse molte attività. Conte ha ribadito: “Stiamo affrontando un’emergenza senza precedenti nella nostra storia repubblicana. Siamo costretti a ripensare le nostre relazioni e il nostro modello di sviluppo economico. Sono giorni in cui è vivace il dibattito sulle decisioni assunte, e anche sulle modalità con le quali queste sono state assunte. Il governo ha sempre compreso la gravità del momento, e proprio per questo non ha mai voluto procedere in maniera solitaria o improvvisata. Il governo ha adottato da Subito un indirizzo che prevede un costante confronto con il comitato tecnico scientifico, per dare una base scientifica a ... Leggi su youreduaction Critiche da chi ammicca a Orban. Gli atti di Conte sono legittimi. Parla il costituzionalista Ceccanti - deputato del Pd : “Allarme immotivato - non c’è alcuna deriva democratica”

PETIZIONE : Covid-19 e governo Conte : attacco alla Costituzione Italiana e ai diritti civili

