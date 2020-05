È buon senso | le battaglie legali non portano a nulla Zaia | vaffa a Conte | il

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) Dopo Jole Santelli e la Calabria, anche il Veneto con Lucacertifica la "ribellione" alle minacce del governo sulla Fase 2. Già, perché le regioni che vogliono ripartire più in fretta dopo la prima fase del coronavirus, sono state diffidate da Francesco Boccia e dall'esecutivo dal farlo, insomma; stato loro intimato di ritirare le ordinanze "aperturiste". E proprio come la Santelli, Lucaha detto chiaro e tondo che le ordinanze della regione Veneto "non sono in contrasto con il Dpcm ma vogliono portare un principio die rispetto nei confronti del cittadino". Il governatore aggiunge che "lenon. Non facciamo ordinanze per cercare prove muscolari o per buttarla in politica. A me sembra che il ministro Boccia, in rappresentanza del Governo, abbia compreso le nostre volontà", ha concluso il Doge.