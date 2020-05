Arriva la conferma, pensioni minime in Campania a 1000 euro: ecco quando (Di venerdì 1 maggio 2020) La Regione ha confermato l’erogazione del contributo previsto dal piano socio-economico di Palazzo Santa Lucia che porterà le pensioni minime in Campania a mille euro. E’ Arrivata la tanto attesa conferma per l’erogazione delle pensioni minime in Campania a 1000 euro. Nei mesi di maggio e di giugno prossimi, infatti, a tutti i titolari di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni ordinarie di vecchiaia integrate al minimo, che percepiscono dall’INPS un importo mensile inferiore a 1.000 euro la Regione Campania erogherà un contributo tale da garantire i 1.000 euro al mese. L’erogazione da parte della Regione avverrà tra fine maggio e inizio giugno, con le stesse modalità con le quali i pensionati percepiscono ordinariamente la pensione mensile, cui il contributo straordinario della Regione Campania si va ad aggiungere (quindi, ... Leggi su 2anews Quando arriva il bonus da 800 euro e sarà confermato anche a maggio? Domanda - modulo - criteri di reddito

Coronavirus - arriva la conferma : pazienti guariti sviluppano anticorpi

Coronavirus - arriva la conferma : tutti sviluppiamo anticorpi – VIDEO (Di venerdì 1 maggio 2020) La Regione hato l’erogazione del contributo previsto dal piano socio-economico di Palazzo Santa Lucia che porterà leina mille. E’ta la tanto attesaper l’erogazione dellein. Nei mesi di maggio e di giugno prossimi, infatti, a tutti i titolari disociali, assegni sociali eordinarie di vecchiaia integrate al minimo, che percepiscono dall’INPS un importo mensile inferiore a 1.000la Regioneerogherà un contributo tale da garantire i 1.000al mese. L’erogazione da parte della Regione avverrà tra fine maggio e inizio giugno, con le stesse modalità con le quali i pensionati percepiscono ordinariamente la pensione mensile, cui il contributo straordinario della Regionesi va ad aggiungere (quindi, ...

fanpage : Arriva la conferma. Le scuole riapriranno a settembre. Sei d'accordo? - marshmallowjm : Sapevamo che ci fosse, che stesse arrivando eppure appena arriva una conferma che STA ARRIVANDO TRA POCO è tutta un… - Luigi61757759 : @paolopellizzari Certo!!! Secondo lei una persona che presenta una domanda per dei miseri 600 euro è un mafioso!!!!… - ila_lila : @Eli_Corti Eli, grazie ?? non mi arriva l’email con il link per la conferma della creazione dell’account ????????? - infoitinterno : Esame di Maturità 2020, arriva la conferma del ministro Azzolina: quando inizierà e modalità -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva conferma La scuola resta chiusa, arriva la conferma: la riapertura sarà a settembre Fanpage.it Citroen C4, al via la terza rivoluzione, diventerà un suv elettrico

Arriva la conferma ufficiale, la nuova Citroen C4 subisce la terza evoluzione-rivoluzione, cambierà completamente le sue forme e prenderà quelle di un nuovo suv, molto probabilmente vanterà anche una ...

Gigi Hadid conferma la gravidanza | Aspetta una bambina da Zayn Malik

Finalmente è arrivata la conferma della gravidanza che tutti i fan si aspettavano. Gigi Hadid è incinta e aspetta una bambina dal compagno, il cantante Zayn Malik, ex One Direction. Una notizia scritt ...

Arriva la conferma ufficiale, la nuova Citroen C4 subisce la terza evoluzione-rivoluzione, cambierà completamente le sue forme e prenderà quelle di un nuovo suv, molto probabilmente vanterà anche una ...Finalmente è arrivata la conferma della gravidanza che tutti i fan si aspettavano. Gigi Hadid è incinta e aspetta una bambina dal compagno, il cantante Zayn Malik, ex One Direction. Una notizia scritt ...